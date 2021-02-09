نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. المعارضة التركية تشكك في دعوة أردوغان لوضع دستور جديد للبلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد تقرير تلفزيوني الوضع التركي الآن بشأن تغيير الدستور بدستور جديد، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدعوة لوضع دستور جديد للتخلص من بقايا الدساتير القديمة.

وأشار التقرير الذي بثته قناة الغد، إلى تشكيك المعارضة التركية، في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستورٍ جديد للبلاد، وترى أن ثمة أجندة خفية في اعتزامه كتابة دستور جديد، موضحا أن المعارضة التركية ترى أن أردوغان يسعى من وراء ذلك إلى الهروب من المشكلات التي تواجه بلاده لعدم قدرته على حلها.

وأكد التقرير، أن حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة التركية يشهد حراكا واسعا من قبل رؤساء الأحزاب والممثلين عنهم للتصدي لدعوة الرئيس التركي لعمل دستور جديد، والإشارة إلى أن الجهات الرسمية في البلاد لم تلتزم منها المحكمة الدستورية بالدستور فكيف يمكن إقناع الشعب بوضع دستور جديد؟.

ولفت إلى أن هناك مخاوف من قبل الشعب التركي حول خطوة الرئيس التركي بتغيير الدستور لعدم احترام الدستور وطريقة التعامل معه، منوها إلى أن أردوغان يريد تغيير الأجندة والاستراتيجية للحزب الحاكم له والتخلص من بقايا الدساتير في البلاد والادعاء بأنها انقلابية.