رابط تسجيل الاختبار التحصيلي للطلاب 1442 عبر موقع قياس Qiyas المركز الوطني للقياس والتقويم

يبحث العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل الاختبار التحصيلي الخاص بالقدرات والذي من المفترض عقده عبر منصة قياس، ويكون الهدف من هذا الاختبار الكشف عن الطلاب المتميزين، ويعتبر من أهم الاختبارات التي يتقدم لها الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة، والذي يؤهلهم للدخول إلى الجامعة، يتم اختبار الطلاب في القدرات العقلية وأيضا القدرات الإبداعية، ويتم عن طريق دخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي.

موعد الاختبار التحصيلي

تحدد فترتين للتسجيل في الاختبار التحصيلي، وسوف تبدأ الفترة الأولى بداية من 1 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخامس عشر من مارس 2021، الموافق 19 من شهر جمادى الثاني، والذي يستمر حتى 2 شهر شعبان 1442، كما تحدد موعد الفترة الثانية اختبارات التحصيلي وذلك بالنسبة للتسجيل المبكر بداية من 1فبراير 2021، وسوف يستمر حتى 12 نيسان أبريل 2021.

التسجيل في الاختبار التحصيلي

انطلق عمليات تسجيل الاختبار التحصيلي في المملكة لجميع الطلاب، والذي يتم عبر المركز الوطني قياس، والتسجيل يتم عبر الخطوات التالية:

قم بدخول عبر موقع قياس.

لو مستخدم جديد اضغط علي سجل الآن واكتب بيانات لعمل الحساب

بعدها قم بإدخال بيانات رقم السجل المدني الخاص بك وكتابة كلمة المرور

سوف تظهر أمامك كل الاختبارات التي أتيحت قبل ذلك وأيضا الاختبارات المتاحة للتسجيل.

يمك للطالب تحديد المكان الذي يمكن اجراء الاختبار وهذا المكان في داخل أو خارجها

سيتم بعدها عرض الاختبار الذي يخصك

أسئلة الاختبار التحصيلي

يهتم العديد من الطلاب بالبحث عن كيف تكون أسئلة الاختبار التحصيلي، والذي يكون مجموعة من المواد تكون محددة، يوجد قسم لأسئلة الأحياء والكيمياء وكذلك الرياضيات والفيزياء والمفاهيم العلمية للصفوف الثانوي الثلاثة وهذه الأسئلة تكون موزعة داخل الاختبار وذلك نسب متقاربة لجميع المواد العلمية.