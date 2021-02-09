الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 ومعرفة تاريخ الانتهاء والتجديد عبر منصة أبشر

الاستعلام عن صلاحية الاقامه 1442 هي أحد أهم الامور التي يبحث عنها المقيم داخل المملكة العربية السعودية والتي توفرها السلطات السعودية عبر منصة أبشر الالكترونية وتوفر هذه الخدمة معرفة تاريخ انتهاء الاقامه للمقيم في المملكة والتي ينبغي الاستعداد قبلها لتجديد الاقامة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة التي قد تكون بالسجن او الغرامة او كلاهما وقد يصل الامر للترحيل من البلاد .

إستعلام الإقامة عبر أبشر:

وقد أتاحت المملكة العربية السعودية الكثير من التسهيلات للوافدين والمقيمين على أراضيها وكان أحد هذه التسهيلات هو الإستعلام عن الأمانة عبر أبشر، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة أبشر الافراد

ادخال بيانات الدخول الخاصة بك والرمز المرئي على منصة ابشر

ثم الضغط على تسجيل الدخول

ثم الدخول على خدماتي

ثم الضغط على أيقونة استعلامات

ثم الضغط على أيقونة الجوازات

ثم الدخول مباشرة على الاستعلام عن صلاحية ال

قم بالدخول على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

سيفتح لك الموقع نافذة، قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بإدخال رقم الإقامة وأدخل رمز التحقق.

أدخل كلمة المرور ثم اضغط على عرض.

ستقوم المنصة في النهاية بعرض جميع البيانات المطلوبة والتي تتعلق بصلاحية الإقامة.

الأستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر 1442:

يعتبر تجديد الأقامة هو من أهم الأشياء التي يهتم بها المقيم على الأراضي السعودية والتي تعتبر محل بحث دائم حيث أنه أي تأخير في تجديد الأقامة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون السعودي ويتعرض صاحبها للعقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، لذلك يجب على المقيم أن يتأكد من موعد إنتهاء الإقامة وتجديدها، لذلك تتيح منصة أبشر للوافدين إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهي كالتالي: