رابط التقديم والتسجيل لاختبارات التحصلي services.qiyas.sa للقدرات المعرفية 1442 المركز الوطني للقياس

رابط التقديم والتسجيل لاختبارات التحصلي services.qiyas.sa للقدرات المعرفية 1442 من خلال مركز قياس المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية وهي خدمة إلكترونية يقوم عليها مركز قياس تمكن، حيث يتيح المركز التقديم لاختبار التحصيلي للبنين والبنات من طلاب الثانوية، ويمكن عن طريق مركز قياس التسجيل في الاختبار، والحضور إلى مركز الاختبار، بشرط وجود هوية وطنية للمواطنين السعوديين، أو إقامة لغير المواطنين.

رابط التقديم والتسجيل لاختبارات التحصلي services.qiyas.sa طريقة التقديم

هذا وقد بدأت عملية التسجيل لاختبار التحصيلي 1442 للبنات من يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، وذلك لطالبات المرحلة الثانوية، لذلك وبالضرورة التسجيل في الاختبار واجتيازه، حتى يتمكن الطلاب والطلابات من القبول بالجامعات الحكومية والأهلية، فهو شرط أساسي لدخول الجامعة، وسنتابع من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التسجيل، وكذلك موعد الاختبارات عن بعد والاختبارات الورقية، والشروط الواجبة لذلك.

افتح الملف.

حدد نوع الاختبار المراد التسجيل فيه.

اختر مقر وموعد الاختبار.

ادفع المقابل المالي.

احضر إلى مركز الاختبار وأجْرِ الاختبار. نظر للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، فقد خصصت وزارة التعليم السعودية رابط إلكتروني للتسجيل عن طريق موقع قياس الإلكتروني.

تقرر حسب الجدول المُعلن سابقاً إتاحة التسجيل للاختبار التحصيلي للبنات بدأ من اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021، ويستمر التسجيل حتي يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2021.

تقرر لأن يبدأ الاختبار التحصيلي يوم السبت الموافق 17 أبريل ويستمر لمدة خمسة أيام حتي يوم الأربعاء الموافق21 أبريل 2021، وذلك للفترة الأولي.

شروط التسجيل في الاختبار التحصيلي عن بُعدخطوات التسجيل للاختبار التحصيليموعد تسجيل وبدأ اختبار التحصيلي 1442 إناث الفترة الأوليرابط قياس لتسجيل اختبار التحصيلي 1442

يعتبر رابط مركز قياس بفتح بوابة تختص بإجراء الاختبارات، حيث تعتبر نتائج تلك الاختبارات معتمدة لدى جميع الجهات المستفيدة من هذه الاختبارات، ويتم إجراء الاختبارات إما ورقياُ أو إلكترونيا، ويتم ذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لموقع قياس qiyas.sa“. وللتسجيل الجديد على رابط تسجيل جديد بموقع قياس.

الفترة الأولي ذكور “من 1 فبراير حتي 15 مارس 2021”.

الفترة الأولي إناث “من 8 فبراير حتي 15 مارس 2021”.

الفترة الثانية ذكور “من 1 فبراير حتي 12 أبريل 2021”.

الفترة الثانية إناث “من 7 فبراير حتي 18 أبريل 2021”.

موعد التسجيل لاختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولي والثانية للذكور والإناثخطوات التسجيل في اختبارات التحصيلي

يتم التسجيل في اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية أو التخصصات النظرية من خلال موقع المركز الوطني للقياس، ولابد أن يقوم كل طالب بإنشاء حساب جديد قبل التسجيل في اختبارات التحصيلي، وهدة خطوات التسجيل في اختبارات التحصيلي:

الدخول علي موقع قياس.

الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

إدخال رقم السجل المدني.

إدخال كلمة المرور الخاص بك.

الضغط على كلمة أنا لست روبوت.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

ابحث عن الاختبار التحصيلي.

الضغط علي خيار التسجيل.

استوعب الملاحظات ثم اضغط علي المتابعة.

يجب أن توافق علي الشروط ثم

الضغط علي التالي.

قم باختيار المركز المناسب لك للتسجيل في الاختبار التحصيلي.

قام بتحديد تاريخ الاختبار وتوقيته المناسب لك.

وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به وزارة التعليم السعودية بضرورة تغيير الصف من الثاني الثانوي إلي الثالث الثانوي، وذلك حتي يتم التسجيل بالاختبار التحصيلي، وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال البيانات الشخصية للطلاب بصورة صحيحة، والقيام بمراجعتها بدقة قد إتمام التسجيل، وذلك حسب الجدول المُعلن الخاص بعملية التسجيل.