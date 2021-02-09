واشنطن تجدد التزامها بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن بلاده ستنظر فى سبل دعم السعودية وسط الهجمات الحوثية المستمرة لاستهدافها. وأضاف برايس: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمينى مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية". وفى تصريحات لـ "سى إن إن"، جدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية ضد ميليشيات الحوثى الإرهابية.

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