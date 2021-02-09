جدة - نرمين السيد - وقالت الداخلية السعودية، فى بيان لها، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنه التسبب فى إثارة الهلع والخوف، مؤكدة أن هذا الأمر يعد جريمة منكرة.
وأضافت أنها ستتخذ ضد هذه المخالفات إجراءات قوية، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال، وكذلك السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لافتة إلى أنه إذا تكرار الأمر تضاعف المخالفة والعقوبة، وفى حالة كان صاحب الشائعة غير سعودى، يعاقب بالإبعاد عن المملكة، ولا يدخلها مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير شديد اللهجة من الداخلية السعودية إلى المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.