تحذير شديد اللهجة من الداخلية السعودية إلى المواطنين

جدة - نرمين السيد - وقالت الداخلية السعودية، فى بيان لها، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من شأنه التسبب فى إثارة الهلع والخوف، مؤكدة أن هذا الأمر يعد جريمة منكرة.

وأضافت أنها ستتخذ ضد هذه المخالفات إجراءات قوية، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن مليون ريال، وكذلك السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لافتة إلى أنه إذا تكرار الأمر تضاعف المخالفة والعقوبة، وفى حالة كان صاحب الشائعة غير سعودى، يعاقب بالإبعاد عن المملكة، ولا يدخلها مرة أخرى.