وزير الخارجية الأمريكي يعلق على الاتفاق النووي مع إيران.. ويهاجم ترامب

حذر وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، من أن إيران أقرب مما كانت عليه في السابق من امتلاك القدرة على إنتاج المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قائلا إن هذا الانسحاب أسفر عن زيادة قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي في غضون اشهر.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "كان الاتفاق قد دفع قدرة إيران على صنع سلاح نووي إلى ما بعد عام. وفقًا للتقارير العامة، فقد انخفض الأمر الآن إلى ثلاثة أو أربعة أشهر ويسير في الاتجاه الخاطئ".

وحول توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران أوضح: "إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي ، سنفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك سنعمل مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة بناء اتفاقية أطول وأقوى".

وتابع: "خرجنا من الاتفاقية وبدأت إيران في رفع القيود المختلفة في الاتفاق. والنتيجة هي أنهم أقرب مما كانوا عليه من القدرة على إنتاج المواد اللازمة لسلاح نووي في وقت قصير".