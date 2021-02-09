الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين أول سيدة نائبا لوزير الدفاع

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين "كاثلين هيكس" نائبة لوزير الدفاع، لتصبح بذلك أول امرأة يؤكدها مجلس الشيوخ في منصبها. هيكس، التي قادت الفريق الانتقالي للرئيس جو بايدن في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، هي نائبة وكيل وزارة الدفاع للمسؤول الدفاعي في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. وفي الآونة الأخيرة، قادت برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ووافقت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على هيكس يوم 4 فبراير، وتم تأكيد التعيين بالإجماع، اليوم.

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