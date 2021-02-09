نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: القضايا الفلسطينية الشائكة ستؤجل بعد الانتخابات (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع الدكتور أيمن شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، تأجيل القضايا الفلسطينية الشائكة بعد الانتخابات لضمان سيرها، مشيرا إلى أن الملف الوحيد المعروض في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية هو ملف الانتخابات وكيف تتم وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

وأضاف "شاهين"، في حديثه لقناة "الغد"، الثلاثاء، أن أمور التفاؤل والتشاؤم ليس لها علاقة بما يجري على الأرض، موضحا أن اجتماع وزراء خارجية العرب اليوم، كان اجتماعا إيجابيا خلاف 4 سنوات مضت من الخلافات العربية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أن اجتماع اليوم الأول للفصائل الفلسطينية مع البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب اتسم بالإيجابية الكاملة، مشيرا إلى أن هناك إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية مع قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن والاهتمام بالقضية الفلسطينية خلال الرئيس السابق دونالد ترامب ومواقف تجاه القضية، مؤكدا أن هناك اتفاقا بين حركتي فتح وحماس، بشأن الانتخابات وهو نتاج عن تفهمات أسطنبول كذلك كافة القضايا العالقة بشأن القضية الفلسطينية والتي ستؤجل لما بعد الانتهاء من الانتخابات ومناقشتها والخوض في الملفات الشاكئة مع الحكومة.

هذا، وانطلقت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وتناقش الفصائل خلال الاجتماعات التي تستمر يومين القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وإجراء الانتخابات العامة.