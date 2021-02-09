الإمارات مسبار الأمل لاستكشاف المريخ ينطلق من مركز تانيغاشيما الفضائي

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عمر شويل - جدة الإمارات مسبار الأمل لاستكشاف المريخ ، الذي تم إطلاقه بسبق تاريخي من دولة عربية إسلامية، لاستكشاف الكوكب الأحمر، والمتوقع وصوله يوم 9 فبراير عام 2021م، وقد قدم معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة مصورة عبر صفحته الرسمية على تويتر، يتحدث فيها ويهنئ الشعب الإماراتي بصورة خاصة، والأمة العربية والإسلامية بشكل عام على هذا الإنجاز العلمي غير المسبوق، وإعلان موعد وصول مسبار الأمر لكوكب المريخ، والذي سيتم التحكم فيه، بعد انفصاله عن الصاروخ الحامل له، من مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست)، والذي يعد تحدي تاريخي عربي غير مسبوق للدخول لكوكب المريخ، حيث أطلق معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلمته الشهيرة (العرب إلى المريخ)، كنوع من التهنئة والفخر بالإنجاز العربي المشرف.

الإمارات مسبار الأمل لاستكشاف المريخ

والجدير بالذكر أن مسبار الأمل تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان،على متن صاروخ الإطلاق (إتش 2 إيه)، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ، والمتوقع وصوله بترقب اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير لعام 2021م، للقيام برحلة تاريخية مدتها سنة مريخية، وهي ما يعادل سنتين بالقياس الزمني لكوكب الأرض، والجدير بالذكر أن هذا احدث اعربي المرتقب في دولة الإمارات تزامن مع إعلان الدولة عن شروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين، والعديد من القرارات المستجدة وفق رؤية الإمارات 2030م.

تصريحات المسؤولين حول مسار مسبار الأمل

وكما صرحت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، في مجلس الوزراء الإماراتي سارة الأميري، بأن مسبار الأمل يواجه أصعب مهمة، وهي الدخول لمدار المريخ، حيث سيواجه تحدي قبل الدخول للمدار، يتلخص هذا التحدي الصعب في أن المسبار المنطلق في الفضاء بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة، عليه أن يقوم ذاتياً بإبطاء سرعته إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك في خلال 27 دقيقة تعرف باسم (الـ27 دقيقة العمياء)، وذلك باستخدام دلتا في وهي ستة محركات دفع عكسي مزود بها المسبار.

مع العلم بأن المسبار يضم العديد من الأجهزة التي تمكنه من البقاء في الفضاء، وعن التواصل مع المسبار أكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة الإماراتية، بأن في بداية المشروع كان التواصل معه أقوى بسبب قربه من الأرض، كما أوضحت بأن سرعة مسبار الأمل، ستقل بشكل ملحوظ، بدءًا من يوم 9 فبراير 2021م، وأشارت إلى أن العمر الافتراضي لمسبار الأمل 4 سنوات، وأكدت أنه بعد انتهاء مهمته سيغلق أنظمته دون تلويث لكوكب المريخ.

أهداف إطلاق مسبار الأمل العرب إلى المريخ

والجدير بالذكر أيضًا عن الهدف الأساسي من إطلاق مسبار الأمل الوصول لكوكب المريخ، للقيام بالتالي:

تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، عن طريق رسم أول خريطة لمناخ وطقس الكوكب بأكمله.

تكوين فهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطح كوكب المريخ، ورسم خارطة توضح طبيعة طقسه الحالي عبر دراسة الطبقة السفلى من غلافه الجوي.

دراسة تأثير التغيرات المناخية على المريخ، في تشكيل ظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين، من غلافه الجوي عبر دراسة العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي السفلية والعلوية.

إجراء دراسات معمقة حول ظاهرة هروب غازي الأكسجين والهيدروجين، من الغلاف الجوي لكوكب المريخ، ومعرفة أسباب حدوثها.

احتفالات الدول العربية لمشاركة الإمارات الإنجاز العربي العلمي الضخم

وقد قررت المملكة الأردنية الهاشمية، أن تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ الثلاثاء، على طريقتها من خلال إضاءة معالم أثرية، ومعمارية بارزة في العاصمة الأردنية عمان، باللون الأحمر، مثل وسيكتسي المدرج الروماني، وجسر عبدون وفندق الرويال، وشارع الوكالات، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً، وحتى منتصف ليل اليوم التالي.

ووفق ما تم نشره عبر وكالة أنباء الإمارات وام، أن في الإمارات العربية المتحدة، شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في مبادرة (الإمارات باللون الأحمر) التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر احتفاءً باقتراب مسبار الأمل من الوصول إلى المريخ.