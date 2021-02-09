أمريكا تجدد توعدها لـ جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق تجاه منع جيش ميانمار للتجمعات العامة فى البلاد، مؤكدا التزام واشنطن بمحاسبة المسؤولين عن الانقلاب العسكرى على السلطة الحاكمة التى تم انتخابها ديمقراطيًا.





ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى عن برايس، أن واشنطن تتحرك بسرعة لتحضير ردها على انقلاب بورما، لافتا إلى أن أن محاولات الولايات المتحدة للتواصل مع مستشارة ميانمار، سان سوتشى بشكل رسمى وغير رسمى لم تفضِ لنتيجة، مشيرا إلى أن "هذه الطلبات رفضت". انقلاب ميانمار يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، طالب الجيش فى بورما بـ"التخلى عن السلطة" والإفراج عن المسؤولين والناشطين الذين احتجزهم بعد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة أونج سان سو تشى. وجاءت دعوة بايدن بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض عزمه فرض "عقوبات هادفة" على العسكريين الذين يقفون خلف الانقلاب.

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