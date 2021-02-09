مديرو مساءلة ترامب : لدينا أدلة قوية تدين الرئيس السابق

جدة - نرمين السيد - أكد عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكى بصفتهم مديرى مساءلة الرئيس السابق، دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن لديهم أدلة دامغة لإدانته فى المحاكمة الجارية بمجلس الشيوخ، بشأن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.





ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفاد فريق الادعاء بقيادة الأعضاء الديمقراطيين، بأن الأدلة التى لديهم تدين ترامب إدانة كبيرة، مشيرين إلى أنه لا يوجد دفاع عما فعل، واصفين تحريضه على العنف والتمرد بأنه أفدح جريمة دستورية يرتكبها أى رئيس. وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكى، وبينهم 10 مشرعين جمهوريين، قد صوتوا يوم 13 يناير الماضى، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب على خلفية اتهامه بـ"التحريض على التمرد"، بسبب أحادث اقتحام الكونجرس والتى راح ضحيتها خمسة أشخاص. وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن محامى ترامب، طلبوا من مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، العدول فورًا عن محاكمته، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية".

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