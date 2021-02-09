خطر جديد.. مرض مجهول يقتل 15 شخصا فى تنزانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن "نوفوستى"، أن أعراض العدوى تتمثل فى الغثيان وتقيؤ الدم.

وقال كبير الأطباء فى منطقة تشونيا، فيليستا كيساندو إن المرض لم ينتشر بعد، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل كل حالات الإصابة فى منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم.

وأوضح الطبيب أنه وفقًا للفحص السريرى الأولى يعانى أن المرضى، من قرحة فى المعدة وأمراض الكبد، فيما أرسلت سلطات تنزانيا خبراء طبيين إلى المنطقة التى ظهر فيها هذا المرض.