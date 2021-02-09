جورجيا تفتح تحقيقا رسميا فى محاولة ترامب تزوير أصوات الناخبين

جدة - نرمين السيد - وأورد موقع "سكاى نيوز عربية"، أن هناك مكالمة هاتفية لـ ترامب فى الثانى من يناير الماضى، أثبتت ضغط الرئيس السابق على سكرتير الولاية براد رافينسبرجر، كما حاول إقناعه بأن الانتخابات مزورة سعيًا منه لتزوير أصوات الناخبين. وقال المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية، والتر جونز إن مكتب سكرتير الولاية يحقق فى الشكاوى التى يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إدارى لتقصى الحقائق".

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