ضحكات ولعب مع الكلاب.. لقطات ترصد أول أسبوع لـ بايدن داخل البيت الأبيض

أعاد البيت الأبيض تنشيط صفحته على موقع "فليكر"، حيث نشر 72 صورة جديدة تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحياة داخل مبنى الرئاسة.
وتُظهر الصور، التي التقطت من قبل كبير المصورين الرسميين بالبيت الأبيض، آدم شولتز، الحياة داخل البيت الأبيض في الأسبوع الأول لبايدن، ويوم التنصيب.
وبدا بايدن في الصور، وهو يحيي كلابه خارج البيت الأبيض، وأخرى وهو يضحك أثناء حديثه عبر الهاتف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من المكتب البيضاوي.
وظهر في إحدى الصور، يعانق بايدن زوجته، السيدة الأولى جيل بايدن، من الخلف بينما تعزف فرقة مشاة البحرية الأمريكية للترحيب بهم في البيت الأبيض.
وتظهر صور أخرى الحياة لـ"كامالا هاريس"، أول نائبة رئيس، وهي تقسم وتحتضن زوجها دوج إمهوف. وكذلك صور أخرى أثناء حديثها مع بايدن، أو إجراء اجتماعات.
يذكر أنه تم وضع حساب البيت الأبيض اثناء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب داخل الأرشيف، واحتوى الحساب على 14995 صورة.
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