الهند تسجل 9110 إصابات جديدة و78 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 9 آلاف و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و847 ألفا و304 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و625 شخصا.
وأفادت بأن 14 ألفا و16 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و548 ألفا و521 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 143 ألفا و625 حالة.
جدير بالذكر، أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاحا مضاد لفيروس كورونا في الهند وصل إلى 6 ملايين و259 ألفا و8 أشخاص.
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