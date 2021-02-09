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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية والمتوقعة خلال فبراير 2021 بعد ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ عام والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف في الوطن العربي توقعات أسعار البنزين الجديدة في السعودية فبراير 2021، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العشر تقريباً من كل شهر، ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر.
أسعار البنزين الجديدة في السعودية والمتوقعة خلال فبراير 2021
وكانت المملكة العرية السعودية قد قامت برفع أسعار الوقود خلال شهر يناير تماشياً مع الأسعار العالمية، ووفق خطة التسعير التلقائي المعمول بها في المملكة، وتقوم شركة أرامكو بتلبية احتياجات جميع المواطنين بأنجاء المملكة العربية السعودية من الوقود اللازم وجميع المنتجات البترولية.
وهناك توقعات بارتفاع أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال الشهر الجاري فبراير 2021، خاصةً مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام تقريباً، وجاءت زيادة أسعار النفط بعد قيام كبار المنتجين بتخفيض الإمدادات.
حيث زادت عقود خام برنت الآجلة عن شهر أبريل بقيمة 0.5% ليصل إلى 60 دولار للبرميل، وتؤدي تخفيض الإمدادات من جانب المملكة العرقبية السعودية كأكبر نصدري النفط في العالم إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق العالمية.
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كما يمكنكم متابعة أسعار البنزين بالسعودية أول بأول من هنا، كما أن أسعار شهر يناير جاءت كالتالي.
- أسعار البنزين 91 هو 1.62 ريال سعودي للتر بدلاً من 1.44 ريال.
- سعر النبزين 95 هو 1.75 ريال للتر بدلاً من 1.58 ريال للتر الواحد.
- أسعار غاز البترول المسال هو 0.75 ريال للتر.
- أسعار الكيروسين 0.70 ريال للتر.
- أسعار الديزل هو 0.52 ريال للتر.
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