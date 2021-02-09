مقتل شخصين فى انفجار بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات مقاطعة "لياونينج" –فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الانفجار وقع فى قطاع تابع لشركة الأدوية فى مدينة "بنشي" بالمقاطعة، موضحة أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفى منهم اثنان متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على جميع أسبابه وملابساته.