انفجار يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 في شمال شرقي الصين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع بشركة أدوية بمقاطعة "لياونينجج" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات مقاطعة "لياونينجج" –في بيان، اليوم الثلاثاء- أن الانفجار وقع في قطاع تابع لشركة الأدوية في مدينة "بنشي" بالمقاطعة، موضحة أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفي منهم 2 متأثرين بإصابتهما الخطيرة.
ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.
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