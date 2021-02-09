وفاة إعلامي سعودي شهير

توفي المذيع والمخرج السعودي الشهير عبدا لرحمن محمود يغمور فجر اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عامًا.
وقد أعلن ذلك نجله فراس عبد الرحمن صباح اليوم على "تويتر"، حيث غرد قائلا: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبد الرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وكتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها".
يشار إلى أن يغمور يُعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرًا للقناة الأولى.
وتعد برامج مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، من أشهر برامج الإعلامي السعودي يغمور، حيث عمل أيضا على تقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.
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