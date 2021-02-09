بالتزامن مع زيارة وزير خارجية قطر.. نشاط دبلوماسي للسعودية في لبنان

كشف موقع "صوت كل لبنان" أن سفير المملكة العربية السعودية لدى بيروت وليد البخاري بدأ سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية مع نظرائه العرب والخليحيين داخل لبنان.

وأفاد الموقع اللبناني، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن السفير السعودي الذي عاد إلى بيروت منذ أيام قليلة سيلتقي أيضا سفراء أمريكا وفرنسا لدى بيروت.

وأشار الموقع، إلى أن ذلك يأتي في إطار حملة دبلوماسية واسعة لم يكشف عن أهدافها خارج إطارها الاستشاري والاستطلاعي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للبنان اليوم بحسب ما أعلنت عنه السفارة القطرية في بيروت، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.