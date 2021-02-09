رابط وموعد اختبار قياس التحصيلي 1442وطريقة التسجيل qiyas-sa

رابط وموعد اختبار قياس التحصيلي 1442 ،الصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية، أهم الأخبار عن موعد التسجيل في اختبار قياس التحصيلي 2021 والقدرات العامة ، موعد اختبار قياس التحصيلي 1442 وطريقة التسجيل في qiyas حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد اختبار قياس تحصيلي ورقي 1442 الفترة الأولى والثانية للبنين والبنات، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل اختبار قياس تحصيلي 1442.

ما هو اختبار قياس التحصيلي؟

الاختبار التحصيلي: هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية، وتعتبر بوابة قياس التحصيلي هي منصة تعليمية شاملة وكاملة يمكنها تزويد الطلاب بالتعليم والتدريب على اختبارات القدرة واختبارات التحصيل من خلال الدروس النظرية ومقاطع الفيديو التعليمية والتمارين والاختبارات لقدرات المحاكاة واختبارات التحصيل.

موعد اختبار قياس التحصيلي 1442 الفترة الأولى والثانية

قامت الهيئة العامة للقياس والتقويم السعودية بتحديد موعد اختبار قياس التحصيلي 1442 وإجراء الطلاب الاختبارات الخاصة بتحصيلي الورقي الذي يعتمد بالأساس على قياس القدرات المعرفية والتميز للطلاب والتدريب، وأيضاً قد حددت مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 والقدرات العامة الفترة الأولى والثانية حيث بدأت فترة التسجيل المبكر الأولى في 1-2-2021 وتستمر حتى يوم 1-3-2021.

وتكون الفترة الثانية في التسجيل من يوم 8-2-2021 حتى يوم 1-4-2021، ومن الواجب ان يقوم الطالب بالتسجيل في الفترتين الأولى والثانية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج اختبار تحصيلي ورقي 1442 بعد الانتهاء من إجراء جميع الاختبارات الخاصة بقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي.

20% من الصف الأول

30% من الصف الثاني

50% من الصف الثالث

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​​

تسجيل قياس القدرات العامة 1442

يتم تحديد موعد التسجيل الخاص لطلاب الجامعات في مواعيد تقرره كل جامعة على حدة بينما يتم تحديد تسجيل طلاب الثانوي في موقع قياس في أي وقت ليتم التقديم في المواعيد المطلوبة والمقررة لهم، ويختص رابط قياس باستقبال تسجيلات الطلاب كما يتم الرد على الاستفسارات من خدمات رابط خدمات الموقع للطلاب، وأيضاً تعتمد مجموعة من الجامعات على عمل اختبارات قياس قدرات الطالب العلمية والمعرفية والفنية، وهناك بعض الجامعات الأخرى التي تقوم بالاعتماد على عمل اختبارات الجي تي أي وتتضمن الاختبارات الآتي:

إجراء الاختبارات العامة GAT .

عمل الاختبارات العامة للجامعيينPGAT

إجراء الاختبارات لدخول الجامعات للناجحين في امتحانات الثانوية السعودية.

خطوات التسجيل في قياس تحصيلي 2021