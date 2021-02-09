كورونا فى البرازيل .. تراجع كبير فى عدد الإصابات اليومية

جدة - نرمين السيد - ويمثل ذلك تراجعا كبيرا فى الإصابات اليومية مقارنة بالحصيلة السابقة والتى بلغ عدد الحالات الجديدة فيها 26 ألفًا و845.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 636 شخصًا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 232 ألفًا و170 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد أكثر من 9.5 مليون مصاباً بالفيروس التاجى منذ بدء تفشى الجائحة.