نيوزيلندا تجمد العلاقات السياسية والعسكرية مع ميانمار

جدة - نرمين السيد - والإثنين الماضى، نفذ الجيش فى ميانمار انقلابًا عسكريًا فى البلاد وأغلق الطرق المؤدية للمطار الرئيسى، وقطع شبكة الاتصالات، كما تم اعتقال زعيمة البلاد أونج سان سو تشى ومسؤولين آخرين.

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