عاجل.. شرطة ميانمار تطلق الرصاص المطاطى على متظاهرين ضد الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وكان متظاهرون قد خرجوا فى رانجون، كبرى مدن بورما، إلى الشوارع منددين بالانقلاب العسكرى الأخير فى تحدٍّ لتحذيرات الجيش بالتحرّك ضدّ التجمّعات الكبيرة، وفى نايبيداو استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضدّ المتظاهرين.

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