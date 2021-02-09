أمريكا تسجل 86646 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 86646 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 1465 حالة وفاة إضافية مرتبطة بالفيروس، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، في تراجع واضح لأعداد المصابين خلال يومٍ واحد، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

وخلال الأشهر الماضية وصلت أمريكا لذروة الإصابات حيث سجلت 400 ألف إصابة في يوم واحد و300 ألف كذلك، واستمر معدل الإصابات بـ200 ألف إصابة يومية، لوقت غير قصير، حتى انكسر الارتفاع الكبير، وهبطت الأعداد إلى مادون الـ100 ألف إصابة.

ويرفع المجموع من الإصابات إلى ما لا يقل عن 27،094،014 مليون إصابة و 464،941 ألف حالة وفاة منذ بدء الوباء.

وتشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات عادت من الخارج .

وحول اللقاحات، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 59307800 مليون جرعة لقاح وتم إعطاء ما لا يقل عن 42417617 مليون حقنة اللقاح المضاد لكوفيد، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.