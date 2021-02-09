طلب عاجل من رئيس هواوي لإدارة جو بايدن

وفي أول ظهور له أمام الصحفيين منذ عام، قال رين تشنجفي إن "ثقته في قدرة هواوي على البقاء قد نمت" على الرغم من متاعبها في معظم أنحاء العالم الغربي، حيث يُعتبر تهديدًا أمنيًا محتملًا.
وبإصراره على بقاء هواوي قوية ومستعدة للشراء من الشركات الأمريكية، دعا رين تشنجفي البيت الأبيض إلى "المنفعة المتبادلة"، محذرا من أن الاستمرار في ذلك سيضر بالموردين الأمريكيين.
وأضاف: "ما زلنا نأمل أن نتمكن من شراء كميات كبيرة من المواد والمكونات والمعدات الأمريكية حتى نتمكن جميعًا من الاستفادة من نمو الصين".
وقالت نيكول بينج، المحللة في شركة كاناليس، إنه مع السوق المحلية الضخمة للصين، من المرجح أن تنجو هواوي ولكن ليس من دون تغييرات كبيرة.
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