شرطة دبي تضبط حفلا خاصا في شقة لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

تمكنت ‏شرطة ‎دبي بالتعاون مع دائرة السياحة من ضبط حفل خاص بأحد الشقق داخل الإمارة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرصتها السلطات الإماراتية بشأن فيروس كورونا المستجد بحسب صحيفة الإمارات اليوم .

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب لها قائلة : تم تحرير مخالفات بقيمه 50 الف درهم لمنظم حفلة خاصة في شقته من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضافت الشرطة الإماراتية في بيانها أيضا قائلة : كما تم تغريم كل مشارك 15 ألف درهم.

وكانت الإمارات، امس الاثنين، أعلنت عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2,798 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 148,587 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وبهذا العدد اليومي، تكون الإمارات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية، حيث رصدت الوزارة 3,093 إصابة أمس.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 329,293 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309,692 حالة.