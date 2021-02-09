نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في المغرب، 14 وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة المغربية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8408، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 475589.

وأوضحت الصحة المغربية، أن عدد الذين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بلغ حتى اليوم 550149 شخصا.

وأعلنت الصحة المغربية، في اليوم السابق عن تسجيل 13 وفاة و389 إصابة بالفيروس.