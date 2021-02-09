نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني ، بيانًا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن زورق حربي إسرائيلي اخترق المياه الإقليمية.

وأضاف البيان: "بتاريخ 8 / 2 / 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".

وتابع البيان :"تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكانت بيروت، اتهمت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.