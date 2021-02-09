تركيا تسجل 8.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 26.900، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 2.539.559.

وتشهد تركيا تراجعا فى معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.