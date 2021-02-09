حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت البحرية الأمريكية، إن حاملتى الطائرات تيودور روزفلت ونيميتز ومجموعتيهما القتاليتين "أجريتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتى فضلا عن قدرات القيادة والتحكم"، وذلك فى أول عمليات ثنائية لحاملتى طائرات فى الممر المائى المزدحم منذ يوليو 2020.
وتأتى التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأمريكية جون إس. ماكين بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين. ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة وهذه أول مهمة من نوعها للبحرية الأمريكية منذ تولى جو بايدن الرئاسة.
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