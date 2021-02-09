حمدوك: قضية التطبيع بين إسرائيل والسودان يحسمها المجلس التشريعي

كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذه القضية سيحسمها "المجلس التشريعي" الانتقالي عندما يتمّ تشكيله، لافتًا إلى أن رأي هذا المجلس سيكون ملزمًا".

وأوضح حمدوك أن "الحكومة الانتقالية قطعت شوطًا كبيرًا" في هذا الموضوع، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنّه في في 23 أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل.