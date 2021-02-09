شرطة ميانمار تطلق الرصاص المطاطي على متظاهرين ضد الانقلاب وسقوط مصابين

أصيب عدة أشخاص جراء إطلاق الشرطة النار على متظاهرين ضد الانقلاب في عاصمة ميانمار.
وفي سياق منفصل ألقى زعيم الانقلاب في ميانمار أول خطاب تلفزيوني له، محاولا تبرير الإجراء وسط احتجاجات حاشدة.
وقال "مين أونج هلاينج" إن انتخابات نوفمبر، التي فاز فيها حزب الزعيمة المنتخبة المحتجزة "أونج سان سو تشي"، كانت غير عادلة.
وبدأ الجيش في فرض قيود في بعض المناطق، بما في ذلك حظر التجول وفرض قيود على التجمعات.
وخرجت احتجاجات حاشدة لليوم الثالث على التوالي، إلى جانب إضراب على مستوى البلاد لمعارضة الانقلاب.
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