الرئيس أولهم.. بدء حملة التطيعم بلقاح سينوفارم لهذه الفئات في بيرو

ذكرت وكالة أنباء آندينا الرسمية أن الرئيس البيروفي فرانسيسكو ساجاستي سيحصل على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا الثلاثاء ، مع بدء برنامج التطعيم في البلاد، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.
وقالت نانسي أوليفاريس ، منسقة فرق التطعيم في بيرو بوزارة الصحة : "ستبدأ العملية (الثلاثاء) بتطعيم الرئيس. نحن سعداء لأن هذا يعيد الأمل في معالجة الأزمة الصحية".
ذكرت أوليفاريس إنه سيتم تطعيم ساجاستي، بالإضافة إلى العاملين في الرعاية الصحية، وبخاصة الأطباء والممرضين ومعاونيهم في الخطوط الأمامية خلال المرحلة الأولى من بدء تفشي الوباء.
تسلمت بيرو شحنتها الأولى المكونة من 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم يوم الأحد وتتوقع أن تتلقى 700 ألف جرعة أخرى في 14 فبراير.
سجلت بيرو ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 32 مليون شخص ، ما يقرب من 1.2 مليون حالة إصابة بكوفيد19 .
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