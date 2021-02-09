ماتت زوجته ولاحقته الشائعات.. حقيقة وفاة مؤذن المسجد الحرام

أكد المؤرخ السعودي حسام مكاوي، أن خبر وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق عبدالرحمن حضراوي شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأفادت صحيفة سبق السعودية أن ذلك يأتي بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة "حضراوي"، وهو ما نفاه صهره زوج ابنته، حسام مكاوي.

وبين "مكاوي"، أن "حضراوي" بخير وهو يتماثل للشفاء، سائلًا الله -عزّ وجلّ- أن يمد في عمره.

وكانت زوجة الشيخ فاروق حضراوي، مؤذن المسجد الحرام، قد انتقلت إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، وتمّ تشييع جثمانها في مقابر شهداء الحرم.