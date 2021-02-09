تنزيل تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم 2021/02/09 الهلال والنصر

تلعب اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري السعودي فيلتقي الهلال مع العين والنصر مع الفتح، وتنقل اللقاءات عبر تردد قناة السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، الذي يتنافس فيه 16 فريق على صدارة الجدول والفوز باللقب الكبير في نهاية الموسم، والدوري السعودي للمحترفين هي البطولة الأقوى والأهم في المملكة، والتي يحرص الفرق السعودية على الفوز بها، لأنها تؤهل إلي بطولة دوري أبطال أسيا المؤهل لمونديال العالم للأندية والتي جوائزها المالية كبيرة جداً، لذا يتنافس الفرق على اللقب الأغلى.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

قناة السعودية الرياضية هي قناة سعودية متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بصورة مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم على مختلف الأقمار الصناعية بتقنية عالية الجودة، لتقدم أفضل شاشة لمتابعيها داخل وخارج المملكة محبي الكرة السعودية والقناة انطلقت عام 1423 هجري، وكانت قناة واحدة ثم أطلقت عدة قنوات بعد ذالك تحمل نفس الاسم، مع الحاجة لنقل أكثر من مباراة في وقت واحد، وتعتبر القناة من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية في الوقت الراهن لنقلها البطولات العالمية مثل السوبر الإسباني.

المباراة القناة الناقلة والموعد والمعلق وملعب المباراة العين * الهلال قناة ksa sport hd 1 المعلق جعفر الصليح، ملعب مدينة الملك سعود، 15.05 بتوقيت القاهرة، 16.05 بتوقيت مكة المكرمة الفتح * النصر قناة ksa sports hd 3 المعلق عيسى الحربيين ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، 17.10 بتوقيت القاهرة، 18.10 بتوقيت مكة المكرمة. ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين يتنافس أكثر من فريق على لقب الدوري السعودي هذا العام فبعد مرور 17 جولة، يتصدر نادي الشباب السعودي الترتيب برصيد 35 نقط،ة يليه النادي الأهلي برصيد 33 نقطة، ثم الهلال في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من خوض 16 لقاء، وفي المركز الرابع فريق الاتحاد برصيد 28 نقطة، ويحل خامساً فريق التعاون برصيد 25 نقطة. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12284 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 تردد قناة السعودية الرياضية 2021

مباراة اليوم على القنوات الرياضية السعودية