مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021.. qiyas sa

يبحث معظم الطلبة في هذه الأوقات عن رابط تسجيل قياس والجهة الثانية توفر لكم في هذا المقال مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي التي سيتم الإعلان عنها بعد التسجيل وعمل الاختبارات، ومن المؤكد سيبحث الطلاب عن ما هو موعد نتائج قياس ، كما سيتم التطرق إلى موضوع التسجيل ومشكلة توقف الموقع في بعض الأحيان.

مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021

يتم تصحيح الأوراق والإجابات بعد انتهاء اختبارات التحصيلي، ويتم تحليل النتائج من خلال المصحح الآلي بعد ذلك يتم تدقيق ومراجعة المعلومات الخاصة بكل المختبرين في مقر الهيئة في مدينة الرياض، وفيما يخص موعد صدور النتائج فإن موعد نتيجة اختبار التحصيلي يكون بعد 21 يوما من تاريخ انتهاء آخر اختبار، ويتم إعلان النتيجة على موقع قياس النتائج.

حل مشكلة تعليق موقع قياس للتسجيل على اختبار التحصيلي

يمكن حل مشكلة تعليق موقع قياس من خلال التسجيل في فترات متأخرة من الليل أي بعد الفجر، حيث ينقص عدد المسجلين في الموقع وبالتالي يمكنك التسجيل من أول أو ثاني محاولة بكل بساطة، بعكس التسجيل في أوقات الظهيرة، حيث يكون هناك الآلاف داخل الموقع ما ينتج عنه توقف وتعليق الموقع أثناء التسجيل وبالتالي الحرمان من التسجيل في هذه السنة، كما يمكنك أيضا التسجيل من خلال عدة أجهزة ليتسنى لأحد الأجهزة التسجيل منها، ومن جهة ثانية نضع لكم تاريخ بداية الاختبارات ونهاية التسجيل للتحصيل الدراسي: