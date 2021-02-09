مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021.. qiyas sa

- 1/2
- 2/2
يبحث معظم الطلبة في هذه الأوقات عن رابط تسجيل قياس والجهة الثانية توفر لكم في هذا المقال مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي التي سيتم الإعلان عنها بعد التسجيل وعمل الاختبارات، ومن المؤكد سيبحث الطلاب عن ما هو موعد نتائج قياس ، كما سيتم التطرق إلى موضوع التسجيل ومشكلة توقف الموقع في بعض الأحيان.مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021
يتم تصحيح الأوراق والإجابات بعد انتهاء اختبارات التحصيلي، ويتم تحليل النتائج من خلال المصحح الآلي بعد ذلك يتم تدقيق ومراجعة المعلومات الخاصة بكل المختبرين في مقر الهيئة في مدينة الرياض، وفيما يخص موعد صدور النتائج فإن موعد نتيجة اختبار التحصيلي يكون بعد 21 يوما من تاريخ انتهاء آخر اختبار، ويتم إعلان النتيجة على موقع قياس النتائج.
حل مشكلة تعليق موقع قياس للتسجيل على اختبار التحصيلي
يمكن حل مشكلة تعليق موقع قياس من خلال التسجيل في فترات متأخرة من الليل أي بعد الفجر، حيث ينقص عدد المسجلين في الموقع وبالتالي يمكنك التسجيل من أول أو ثاني محاولة بكل بساطة، بعكس التسجيل في أوقات الظهيرة، حيث يكون هناك الآلاف داخل الموقع ما ينتج عنه توقف وتعليق الموقع أثناء التسجيل وبالتالي الحرمان من التسجيل في هذه السنة، كما يمكنك أيضا التسجيل من خلال عدة أجهزة ليتسنى لأحد الأجهزة التسجيل منها، ومن جهة ثانية نضع لكم تاريخ بداية الاختبارات ونهاية التسجيل للتحصيل الدراسي:
- موعد بداية التسجيل للإناث يبدأ في يوم الثامن من شهر فبراير 2021 وتستمر لأكثر من شهر حتى الخامس عشر من آذار المقبل
- التسجيل للذكور يبدأ في الأول من فبراير 2021 ويستمر لأكثر من شهر وحتى الخامس عشر من آذار مارس 2021
- سيكون موعد الاختبار من السابع عشر من نيسان 2021، وسيستمر العمل بالاختبارات إلى اليوم الثاني والعشرين من نفس الشهر 2021.
الوسوم
يبحث معظم الطلبة في هذه الأوقات عن رابط تسجيل قياس والجهة الثانية توفر لكم في هذا المقال مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي التي سيتم الإعلان عنها بعد التسجيل وعمل الاختبارات، ومن المؤكد سيبحث الطلاب عن ما هو موعد نتائج قياس ، كما سيتم التطرق إلى موضوع التسجيل ومشكلة توقف الموقع في بعض الأحيان.مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021
يتم تصحيح الأوراق والإجابات بعد انتهاء اختبارات التحصيلي، ويتم تحليل النتائج من خلال المصحح الآلي بعد ذلك يتم تدقيق ومراجعة المعلومات الخاصة بكل المختبرين في مقر الهيئة في مدينة الرياض، وفيما يخص موعد صدور النتائج فإن موعد نتيجة اختبار التحصيلي يكون بعد 21 يوما من تاريخ انتهاء آخر اختبار، ويتم إعلان النتيجة على موقع قياس النتائج.
حل مشكلة تعليق موقع قياس للتسجيل على اختبار التحصيلي
يمكن حل مشكلة تعليق موقع قياس من خلال التسجيل في فترات متأخرة من الليل أي بعد الفجر، حيث ينقص عدد المسجلين في الموقع وبالتالي يمكنك التسجيل من أول أو ثاني محاولة بكل بساطة، بعكس التسجيل في أوقات الظهيرة، حيث يكون هناك الآلاف داخل الموقع ما ينتج عنه توقف وتعليق الموقع أثناء التسجيل وبالتالي الحرمان من التسجيل في هذه السنة، كما يمكنك أيضا التسجيل من خلال عدة أجهزة ليتسنى لأحد الأجهزة التسجيل منها، ومن جهة ثانية نضع لكم تاريخ بداية الاختبارات ونهاية التسجيل للتحصيل الدراسي:
- موعد بداية التسجيل للإناث يبدأ في يوم الثامن من شهر فبراير 2021 وتستمر لأكثر من شهر حتى الخامس عشر من آذار المقبل
- التسجيل للذكور يبدأ في الأول من فبراير 2021 ويستمر لأكثر من شهر وحتى الخامس عشر من آذار مارس 2021
- سيكون موعد الاختبار من السابع عشر من نيسان 2021، وسيستمر العمل بالاختبارات إلى اليوم الثاني والعشرين من نفس الشهر 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد نتائج قياس اختبارات التحصيلي 2021.. qiyas sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.