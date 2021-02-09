نموذج صيغة معروض للملك لطلب مساعدات مالية

صيغة معروض للملك طلب مساعدات مالية أو طلب منح الأراضي المجانية أمور شغلت الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، خلال السنوات الماضية، وذلك لحاجتهم إلى تسديد الديون، بالإضافة إلى الحصول على مسكن خاص، ويمكن التقديم على الديوان الملكي والاستفادة من خدماته عن طريق إرسال صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي إلى المقر الرسمي له والعنوان، والانتظار حتى يُنظر في طلبك ويتم الرد عليك في أسرع وقت، كما إن كنت بحاجة مُلحة إلى مسكن فيمكن التسجيل في الوليد للإنسانية لطلب الدعم.

صيغة معروض للملك طلب مساعدات

عبء الدين أصبح يسيرًا بعد أن أطلق الملك سلمان بن عبد العزيز المنح وبرامج الدعم، مثل برنامج حساب المواطن وبرنامج المساعدات المقطوعة، بالإضافة إلى دعم الديوان الملكي لمن لم يستفيدوا من تلك البرامج، فإن كنت من أصحاب القروض ولم تستطيع سدادها، أو حصلت على دين من أحد شركات التمويل، فيمكن التقديم لطلب مساعدة في السداد من الديوان الملكي، وذلك عن طريق تقديم معروض نصه كالتالي:

إلى السيد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي، وراعي مواطنيه بالمملكة، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم إليكم بـ:

طلب الحصول على مساعدة مالية حتى أقوم بسداد ديوني، والتي حصلت عليها من خلال (اذكر اسم جهة تمويلك)، وذلك بسبب: (اذكر ما جعلك تقف عاجزًا عن السداد، سواء ترك الوظيفة، أو قلة الراتب الذي تحصل عليه)، فتقبلوا طلبي واحترامي.

البيانات المطلوبة في نموذج معروض للديوان الملكي.

الاسم بالكامل ورقم هوية صاحب الطلب.

العنوان بالكامل وبيانات التواصل.

معلومات عن الدين أو الدخل.

على أصحاب الطلبات تقديم المعروض مع الأوراق الثبوتية من خلال إرساله إلى العنوان الآتي:

الهدأ 7636، مدينة الرياض العاصمة، 12911.

متابعة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

وعلى من يرغب في متابعة طلبه، أو التعرف على المزيد من المعلومات عن طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي أن يقوم بالاتصال على رقم: 920022220 مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن تأخر الطلب، بسبب كثرة طلبات المساعدة.