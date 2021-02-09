الاستخبارات العراقية تعلنُ القبض على 24 عنصرا من داعش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، يوم الاثنين، القبض على 24 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في المنطقة المعروفة بقاطعي الفلوجة والأنبار.
وأوضحت الوكالة، في بيان، أن هذا التوقيف جرى بعد متابعة عناصر داعش ورصد تحركاتهم، خلال الأيام الثلاثين الماضية.
وكان العناصر الأربع والعشرون المعتقلون من داعش مطلوبين لدى السلطات، وفق أحكام المادة (4/إرهاب).
وأشارت الوكالة إلى أن أقوال الموقوفين جرى تسجيلها، كما اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأطلق العراق عملية أمنية واسعة ضد فلول تنظيم داعش، عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف وسط العاصمة بغداد، الشهر الماضي.
وأعلنت السلطات العراقية، خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة من قيادات التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت رداً على هجوم ساحة الطيران.
وفي يونيو 2014، أعلن تنظيم داعش تأسيس ما وصفها بـ"الخلافة" من مدينة الموصل، ثم سيطر المتشددون على أراض واسعة من العراق وسوريا واستقطبوا المقاتلين من مختلف أنحاء العالم.
وعقب ذلك، تزعمت واشنطن التحالف الدولي لأجل القضاء على داعش، وتمت استعادة الموصل وباقي المناطق من أيدي التنظيم، بينما لقي زعيمه أبو بكر البغدادي مصرعه في 2019، لكن عناصر من التنظيم ظلوا ينشطون في مناطق نائية كي يتمكنوا من شن هجمات مباغتة بين الفينة والأخرى.
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