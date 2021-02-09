إصابات كورونا فى روسيا تقترب من 4 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأكدت السلطات أيضا وفاة 530 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل الحصيلة الرسمية للوفيات بالمرض إلى 77.598. وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، قد قالت إن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد تشهد استقرارا فى 54 إقليما روسيا، بينما تم تسجيل انخفاض فى معدلات الإصابة فى 29 إقليما.

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