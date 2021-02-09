وزير البيئة البريطانى: لقاحات كورونا ناجحة ضد سلالتى كنت وجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات له، أن سلالة "كنت" المتحورة أكثر انتشارًا من سلالة جنوب إفريقيا، مضيفًا أنها الأكثر انتشارًا فى البلاد حاليًا.

وكان وزير الصحة البريطانى، قد أكد أنه لا توجد أدلة على منع لقاح أسترازينيكا للوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به.