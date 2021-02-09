جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإنه يوجد حوالى 12 ألفا و143 فردا فى الجيش فى الحجر المنزلى. وفى نفس السياق، تلقى نحو 3 ملايين ونصف الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن فى إسرائيل، بينما تلقى مليونان و157 ألفا الجرعة الثانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يصيب 3.070 شخصا من جيش الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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