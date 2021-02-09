إيران تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا بـ لقاح سبوتنيك

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، إنه "سيتم إعطاء الأولوية لموظفى وحدات العناية المركزة فى المراكز الصحية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية. وأضاف: " تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذى يتم بطرق مختلفة، فكانت إحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم فى أسرع وقت ممكن، ولأجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة فى العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة، وهو لقاح سبوتنيك الروسى".

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