العدل الأمريكية تعتزم مطالبة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب بالاستقالة

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامين، الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاستقالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا للاتصال مع هؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.