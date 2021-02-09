فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 11 مايو القادم

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن موعد تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة سيبدأ يوم 11 مايو2021 ولمدة خمسة أيام.

يذكر أن انتخابات الدورة الثالثة عشرة للرئاسة الإيرانية ستجري يوم 18 يونيو 2021.

كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للدورة السادسة للانتخابات البلدية في المدن سيبدأ يوم 10 مارس القادم ولمدة 7 أيام.

وحدد البيان موعد تسجيل أسماء المرشحين في انتخابات المجالس القروية والعشائرية يوم 5 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.

وحدد بيان وزارة الداخلية كذلك موعد تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإيراني يوم 3 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.

وتم تحديد موعد تسجيل أسماء المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة الإيراني يوم 2 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.