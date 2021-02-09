اجتماع عاجل للجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي

بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي في اجتماعها العاشر اليوم، مستجدات التشغيل التجاري في ظل جائحة (كوفيد 19)، والذي عقد برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح عبر الاجتماع الافتراضي

وشارك في الاجتماع بحسب وسائل إعلام كويتية مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران والمدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ووكيل وزارة الداخلية لشئون المنافذ اللواء منصور العوضي والمدير العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي.

كما حضر أيضا الاجتماع ووكيل وزارة المالية بالإنابة أسيل المنيفي إضافة إلى المدير العام للطيران المدني مهندس يوسف الفوزان والمتحدث الرسمي المهندس سعد العتيبي ومدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي.

وقد ناقشت اللجنة آلية تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن تطبيق الحجر المؤسسي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الحالي على جميع الركاب القادمين لمطار الكويت الدولي.