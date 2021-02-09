خلال أيام.. السفارة الأمريكية في العراق تختبر صافرات الإنذار وتحذر السكان

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، تنويهًا بشأن إطلاق صفارات الإنذار خلال الأيام المقبلة.

وذكرت السفارة في بيان لها أنه "خلال الأيام القادمة، ستُجري السفارة الأمريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".

وأضافت السفارة الأمريكية أنه "سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلي السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات، و تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".