خلال أيام.. السفارة الأمريكية في العراق تختبر صافرات الإنذار وتحذر السكان

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، تنويهًا بشأن إطلاق صفارات الإنذار خلال الأيام المقبلة.
وذكرت السفارة في بيان لها أنه "خلال الأيام القادمة، ستُجري السفارة الأمريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".
وأضافت السفارة الأمريكية أنه "سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلي السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات، و تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".
وكان قد أفاد مصدر أمني، بأن عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك شمال شرق العاصمة بغداد
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت جسر البنوك في وقت متأخر من ليلة أمس"
واوضح ان "القوات الامنية اغلقت الطرق المؤدية الى موقع الانفجار"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
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