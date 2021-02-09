أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 21 حالة وفاة، و7,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع الى 700,479 إصابة منذ تفشي الوباء.
وبحسب الصحيفة، قالت الوزارة في بيناها اليومي، إن من بين الإصابات 71,120 حالة نشطة، بينهم 1,088 مريضا بحالة الخطر، وعدد الوفيات 5,192 حالة.
وأشارت الوزارة، الى أن 3.5 مليون مواطن إسرائيلي، تلقوا حتى مساء الأمس، الجرعة الأولى من لقاحات التطعيم ضد كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل 7761 إصابة جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.