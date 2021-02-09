إسرائيل تسجل 7761 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 21 حالة وفاة، و7,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع الى 700,479 إصابة منذ تفشي الوباء.

وبحسب الصحيفة، قالت الوزارة في بيناها اليومي، إن من بين الإصابات 71,120 حالة نشطة، بينهم 1,088 مريضا بحالة الخطر، وعدد الوفيات 5,192 حالة.

وأشارت الوزارة، الى أن 3.5 مليون مواطن إسرائيلي، تلقوا حتى مساء الأمس، الجرعة الأولى من لقاحات التطعيم ضد كورونا.