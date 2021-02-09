أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، وأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 66 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 66 عامًا.
وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها أن إجمالي الوفيات في المملكة ارتفع إلى 386 حالة.
وكانت السلطات الصحية في البحرين بالأمس سجلت 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 396 حالة إضافية مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 101168.
ووصل عدد حالات الإصابة القائمة في البحرين 5781 حالة، بينها 41 حالة تحت العناية.
بينما بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في البحرين 191406 أشخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإجمالي 386 حالة.. الصحة البحرينية تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.